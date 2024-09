Start-up aus Aichtal: Pilze im Kaffee sollen das Wohlbefinden steigern

1 Jana Baltscheit schwört auf die Wirksamkeit ihrer Produkte. Foto: Caroline Holowiecki

Jana Baltscheit aus Aichtal-Grötzingen hat ihre eigene Superfood-Marke Lykaia gegründet und ihre Produkte jüngst in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ vorgestellt.











Link kopiert

Dunkelrot, glänzend und mit langen Fingern: Was aussieht wie eine Alienhand, ist ein Pilz. Gewachsen ist er auf einem speziellen Substratblock – im Badezimmer von Jana Baltscheit. Die 31-Jährige setzt sich nicht nur mit exotisch anmutenden Pilzen wie Reishi, Löwenmähne oder Cordyceps auseinander, sie interessiert sich auch für die Wirkung so genannter funktioneller Pilze auf den menschlichen Körper. Und daraus hat sie ein Start-up gemacht. Seinen Sitz hat es in Aichtal-Grötzingen, wohin sie vor nicht allzu langer Zeit der Liebe wegen gezogen ist. Den Winter verbringen Jana Baltscheit und ihr Partner indes auf Mallorca.