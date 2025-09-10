Start ins Esslinger Ehrenamt: Engagement in Häppchen: Wie Freiwilligenarbeit leichter gemacht wird

Engagement in Häppchen: Wie Freiwilligenarbeit leichter gemacht wird

1 Ob in der Pflege, in der Bildung oder im Umweltschutz: In Esslingen gibt es viele Möglichkeiten, um sich ehrenamtlich zu engagieren. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Mit Mini-Ehrenämtern oder digitalen Plattformen soll freiwilliges Engagement in Esslingen zugänglicher werden. Welche Chancen bieten sich für junge, berufstätige oder ältere Menschen?











Egal ob im Pflegeheim, beim Sportverein oder in der Natur: Ehrenamtliche gibt es an vielen Orten. „Gerade bei jungen Menschen zeigt sich, dass die Bereitschaft, sich zu engagieren, ausgesprochen hoch ist“, sagt Tristan Eberhardt, Geschäftsführer vom Esslinger Start-up Socialsquared. Dennoch ist nur ein Teil von ihnen ehrenamtlich aktiv. Eberhardts Team aber auch zahlreiche soziale Organisationen im Kreis Esslingen wollen deswegen das freiwillige Engagement für Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen zugänglicher machen.