Neue Regeln für Mountainbiker Stuttgart sperrt die illegalen Mountainbike-Trails

Drei Trails im Stuttgarter Wald werden für Mountainbiker geöffnet – zwei in Botnang, einer in Kaltental. Trotzdem sind die Biker auch frustriert. Denn die Stadt will „dem wilden Biken“ mit Sperrungen einen Riegel vorschieben. Was dies bedeutet.