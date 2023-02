1 Wernaus Dimiter Hommel gehört zu den besten Sechskämpfern im STB. Foto: oh

Am Samstag starten die beiden TSV-Teams in der Ober- und Landesliga in die Saison. Als Aufsteger müssen sie sich erst zurechtfinden.















Wie war die Freude im vergangenen Jahr groß, als gleich beide Turnmannschaften des TSV Wernau überraschend aufgestiegen waren – und das passend zum 125-jähriges Vereinsjubiläum. Dem ersten Männer-Team gelang der Schritt in die Oberliga, das ist die höchste Klasse im Schwäbischen Turnerbund (STB). Zwei Ligen darunter, in der Landesliga, mischt künftig der TSV Wernau II mit. Am Samstag starten beide Mannschaften in Ludwigsburg in die Saison. Zwar seien die Athleten vor diesen neuen Aufgaben angespannt, erklärt Trainer Gunter Mayer, aber die Freude überwiegt.