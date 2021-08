1 Endlich! Nach zehnmonatiger Durststrecke geht es in der Stuttgarter Bezirksliga erstmals wieder um Punkte. Foto: Archiv Pressefoto Baumann

Die Konkurrenz wittert vor dem Auftakt im Bezirk Stuttgart ihre Chance, allen voran ein Filderclub. Neu in der Staffel: ein Eröffnungsspiel und ein Ex-Nationalspieler.

Filder/Stuttgart - Rekorde gab es auch bisher schon. Zum Beispiel die 84 Punkte des SV Vaihingen aus der Saison 2010/2011. Oder die 126 erzielten Tore von NAFI Stuttgart fünf Jahre darauf. Nun, mit Beginn der neuen Runde, kommt für die Stuttgarter Fußball-Bezirksliga noch ein Spitzenwert hinzu, freilich ein deutlich weniger ruhmreicher. 306 Tage. Oder umgerechnet: fast genau zehn Monate. So lange wird es beim jetzigen Wiederbeginn her sein, dass in der Staffel letztmals gespielt worden ist. Es sind 306 Tage, die für Corona-Frust, Lockdown-Ärger und die zwischenzeitliche Depression einer ganzen Branche stehen – und es handelt sich um zehn Monate, an deren Ende die Vorfreude nun umso größer ist.