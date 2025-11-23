Start für: Altbach, Plochingen und die Teckwerke wollen gemeinsame Sache machen

1 In Altbach und Plochingen soll auf möglichst vielen Dächern Strom produziert werden. Foto: Teckwerke/oh

Die Teckwerke informieren am Mittwoch, 26. November, über die geplante PV-Bündelaktion in Altbach und Plochingen. Mit dem Vorhaben soll grüner Strom gewonnen werden.











Link kopiert

Wie lässt sich mit einer eigenen PV-Anlage unabhängig und kostensparend sauberer Strom vom eigenen Dach gewinnen? Darüber informiert die Kirchheimer Teckwerke Bürgerenergie Genossenschaft (TBG) am Mittwoch, 26. November, in der Altbacher Gemeindehalle. Die Veranstaltung ist zugleich der Startschuss für eine sogenannte Photovoltaik-Bündelaktion mit der Gemeinde Altbach und der Stadt Plochingen. Interessierte können sich dabei ab 18 Uhr einen umfassenden Eindruck von dem Vorhaben verschaffen.

Durch gemeinsames Handeln lassen sich die Kosten senken

Die Bürgerinnen und und Bürger der beiden Kommunen, so das erklärte Ziel der TBG, sollen an dem Abend die Möglichkeit haben, sich ausführlich über die Vorteile von Solarenergie und die Teilnahme an der Bündelaktion zu informieren. Teckwerke-Experten werden vor Ort sein, um alle Fragen rund um PV-Anlagen zu beantworten, von der Planung bis zur Installation. Ein gemeinsames Handeln im Rahmen der Aktion ermöglicht, durch Sammelbestellungen und optimierte Prozesse, deutliche Kostensenkungen gegenüber Vergleichsangeboten.

Mit der Bündelaktion möchte die TBG die Energiewende in den beiden Kommunen vorantreiben und der Bevölkerung eine einfache und kostengünstige Möglichkeit bieten, ihre eigene Solarstromproduktion zu starten. Der Eintritt zum Informationsabend ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Unabhängigkeit, Nachhaltigkeit und finanzielle Attraktivität

Ziel der Aktion ist es, möglichst viele Haushalte, öffentliche Einrichtungen und Unternehmen mit PV-Anlagen auszustatten. Neben einem Beitrag zum Klimaschutz bietet die eigene Solarstromproduktion laut TBG zahlreiche Vorteile: Unabhängigkeit von steigenden Strompreisen, eine nachhaltige Energieversorgung und finanzielle Einsparungen durch den Eigenverbrauch.„Mit der Bündelaktion möchten wir die Energiewende in Altbach und Plochingen vorantreiben und die Umstellung auf Solarenergie so einfach wie möglich machen“, betont Felix Denzinger, vom Vorstand der TBG.