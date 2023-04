1 Von 1. Mai an gilt im Nahverkehr auch das Deutschlandticket. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Von 1. Mai an gilt im Nahverkehr bundesweit das Deutschlandticket. Tarifexperten beantworten Fragen rund um das neue Fahrscheinangebot, das es zunächst für 49 Euro im Monat gibt.















Link kopiert

Bricht zum 1. Mai die Verkehrswende an oder das Chaos aus? Klar ist bisher nur, dass von diesem Stichtag an das Deutschlandticket gilt, das für zunächst 49 Euro pro Monat bundesweit die Nutzung des Nahverkehrs erlaubt – also von Zügen unterhalb des Fernverkehrs, aber auch von Bussen und Bahnen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV).

Starke Nachfrage registriert

Das Ticket, so die Hoffnung in der Politik und bei Fahrgästen, erleichtert das Reisen, weil in allen Tarifverbünden in der Bundesrepublik das neue Angebot gilt. Im Bereich des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) gibt es eine rege Nachfrage nach dem neuen Ticket, für das am 3. April der Vorverkauf begonnen hat. Der VVS meldet, dass allein in den ersten drei Tagen bereits mehr als 10 000 Deutschlandtickets bestellt worden seien. Die Deutsche Bahn meldet im selben Zeitraum 250 000 bestellte Deutschlandtickets.

Fragen zum neuen Angebot gibt es weiterhin. Antworten darauf geben ausgewiesene Experten bei der Telefonaktion unserer Zeitung zum Thema am Donnerstag, 20 April. Dann stehen zwischen 14.30 und 16 Uhr folgende Experten Rede und Antwort: Horst Stammler, Geschäftsführer des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS), Martin Schugt, Teamleiter Tarifbildung und Vertrieb beim VVS, Mathias Hirth, Fachbereichsleiter Vertrieb bei den Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) sowie Marco Rastetter, Senior Referent Ausschreibungsmanagement und Produktmanagement Vertrieb Abo bei der Deutschen Bahn.

Für die Aktion gelten folgende Telefonnummern: 07 11 / 72 05 - 14 21, 07 11 / 72 05 - 14 22, 07 11 / 72 05 - 14 23, 07 11 / 72 05 - 14 24.