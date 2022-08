EZ-Sportchef Sigor Paesler kommentiert: Die Spielzeit in den unteren Fußballklassen verspricht viel Spannung – und birgt die Hoffnung auf Normalität.















Während in anderen Regionen bereits der Ball im Ligabetrieb rollt und es etwa im Fall von Fabio Morisco und dem 1. FC Heiningen schon die ersten Trainertrennungen gab, beginnt die Runde im Raum Esslingen erst am kommenden Wochenende. Der Grund: In den schon spielenden Ligen von der Landesliga aufwärts ist kein Team mehr dabei. Anlass für Frust? Kurz nach dem Abstieg des TSV Deizisau und des TSV Köngen hieß die Antwort vielleicht noch ja. Aber blickt man auf die Spielzeit in der Bezirksliga, der Kreisliga A 1 sowie den Staffeln 1 und 2 der Kreisliga B voraus, so steht eine Saison bevor, auf die wir uns freuen dürfen. Eine Saison, in der nach der Neueinteilung der Staffeln wieder alles in der Region zusammenspielt, in der es gerade in der Bezirksliga einige neue und interessante Trainerpersönlichkeiten gibt und die viel Spannung verspricht.