Start der Amateurfußballer: Beide Bezirksliga-Aufsteiger gewinnen
1
Ganz schön etwas los ist im Strafraum. Die Denkendorfer (in weißen Trikots) feiern einen Auftaktsieg. Foto: Michael Treutner

Denkendorf und TSV RSK jubeln. Ergebnismäßig hat am 1. Spieltag der TSV Wernau in der Kreisliga A mit dem 12:0-Kantersieg über den FV Plochingen II alle übertroffen.

In der Fußball-Bezirksliga gewannen die beiden Aufsteiger TSV Denkendorf sowie der TSV RSK Esslingen ihre ersten Partien jeweils mit 2:1. Dagegen steckten sowohl der FV Plochingen als auch der TSV Berkheim Niederlagen ein. In der Kreisliga A ist der TSV Wernau nach dem satten 12:0-Erfolg über den FV Plochingen II der erste Spitzenreiter. In den B-Ligen gab es die erwartbaren Resultate mit teilweise vielen Treffern.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.