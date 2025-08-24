Start der Amateurfußballer: Beide Bezirksliga-Aufsteiger gewinnen

1 Ganz schön etwas los ist im Strafraum. Die Denkendorfer (in weißen Trikots) feiern einen Auftaktsieg. Foto: Michael Treutner

Denkendorf und TSV RSK jubeln. Ergebnismäßig hat am 1. Spieltag der TSV Wernau in der Kreisliga A mit dem 12:0-Kantersieg über den FV Plochingen II alle übertroffen.











In der Fußball-Bezirksliga gewannen die beiden Aufsteiger TSV Denkendorf sowie der TSV RSK Esslingen ihre ersten Partien jeweils mit 2:1. Dagegen steckten sowohl der FV Plochingen als auch der TSV Berkheim Niederlagen ein. In der Kreisliga A ist der TSV Wernau nach dem satten 12:0-Erfolg über den FV Plochingen II der erste Spitzenreiter. In den B-Ligen gab es die erwartbaren Resultate mit teilweise vielen Treffern.