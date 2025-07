Stars werden geehrt: Stern auf Hollywoods Walk of Fame für Miley Cyrus

Stern auf Hollywoods "Walk of Fame" für Miley Cyrus

7 Die Sängerin hat eben erst ihr neues Album veröffentlicht, nun wird sie auf dem "Walk of Fame" geehrt. (Archiv) Foto: Evan Agostini/Invision/dpa

Als kleines Mädchen machte sie nächtliche Spaziergänge auf dem legendären Boulevard. Nun soll sie dort selbst einen Stern bekommen. Neben Miley Cyrus wurden Sterne für weitere Megastars angekündigt.











Link kopiert

Los Angeles - Was haben Miley Cyrus, Timothée Chalamet und Demi Moore gemeinsam? Sie alle dürfen sich über einen Stern auf dem berühmten "Walk of Fame" im Herzen der Filmmetropole Los Angeles freuen. Zudem sind auch Sterne für die Schauspieler Rami Malek, Emily Blunt, Marion Cotillard und Rachel McAdams sowie für den Ex-Basketballer Shaquille O'Neal und weitere Stars angekündigt worden, wie die Verantwortlichen auf Instagram mitteilten.

Cyrus zeigte sich stolz. "Als ich als kleines Mädchen zum ersten Mal von Nashville nach L.A. kam, wohnte meine Familie in einem Hotel am Hollywood Boulevard, und ich machte mit meinem Vater nächtliche Spaziergänge", schrieb die heute 32-Jährige auf der Plattform X. "Jetzt auf diesem legendären Boulevard verewigt zu werden, umgeben von den Ikonen, die mich inspiriert haben, fühlt sich wie ein Traum an."

Erst vor Kurzem erzählte die Sängerin in der Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live", sie habe sich beim Wälzen auf dem berühmten Boulevard eine Knie-Infektion geholt. Für den Begleitfilm ihres Albums "Something Beautiful", auf dem ein Lied "Walk of Fame" heißt, hatte sie sich demnach über den Bürgersteig gerollt.

Demi Moore (62) wurde zuletzt für ihre Rolle im Horrorfilm "The Substance" für einen Oscar nominiert – ein Film über ein mysteriöses Verjüngungsserum mit unvorhersehbaren Auswirkungen auf den Körper. Den Filmpreis gewann aber eine andere Schauspielerin. Auch Timothée Chalamet (29), der Musiker Bob Dylan in "Like A Complete Unknown" spielte, war bei der Oscar-Verleihung im vergangenen März leer ausgegangen.

Termine für die Ehrungen mit den sternförmigen Plaketten auf dem berühmten Bürgersteig waren zunächst nicht bekannt. Laut Organisatoren haben die Stars nach ihrer Nominierung bis zu zwei Jahre Zeit, um eine Zeremonie zu planen. Auf dem "Walk of Fame" werden seit 1960 Stars vor allem aus dem Showgeschäft geehrt. Die Plaketten sind in eine Bürgersteigstrecke am Hollywood Boulevard eingelassen, der mitten durch das Zentrum von Hollywood verläuft. Es gibt rund 2.700 Sterne auf dem "Walk of Fame".