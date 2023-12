Starkregen in Wendlingen: Beim Schutz vor Überflutungen sind auch Bürger gefragt

1 Die Studie kommt zum Ergebnis, dass der Bau von mehr Regenrückhaltebecken wie diesem vor Überflutungen durch Starkregen schützen kann. Foto: /Tim Kirstein

Vor allem in den Sommermonaten führt Starkregen bei heftigen Gewittern auch abseits von Flüssen und Bächen zu Überflutungen. In der Vergangenheit waren auch die Menschen in Wendlingen betroffen. „Wir wissen, dass Starkregenereignisse in Zukunft häufiger stattfinden werden“, sagt Wendlingens Bürgermeister Steffen Weigel. Ziel sei es, dieses Risiko zu verringern. Deshalb hat die Stadt Wendlingen gemeinsam mit dem Pforzheimer Büro Weber-Ingenieure ein Konzept für das sogenannte Starkregenrisikomanagement erstellt.