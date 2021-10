1 Auf die Überschwemmungsgefahr am Weiherbach machen Ramazan Altinatas, Tatjana Fauser, Andreas Klebinger und Florian Bemsel (von links) aufmerksam. Foto: Ines Rudel

Mit einer Bürgerinformation will die Gemeinde den Betroffenen helfen, sich bei Überschwemmungen wegen Starkregens gegen die Gefahr zu wappnen.















Neuhausen - Nicht erst nach den Überschwemmungen in der Ortsmitte von Neuhausen am Weiherbach in diesem Sommer packt die Gemeinde das Thema Starkregenrisikomanagement auf unterschiedlichen Ebenen an. Am 12. Oktober wird in der Egelseefesthalle in Neuhausen eine Bürgerinformation zum Starkregenrisikomanagement angeboten. Betroffene Anwohnerinnen und Anwohner hatten sich bereits im Vorfeld in einem Schreiben an den Gemeinderat gewendet. Deshalb diskutierten auch die Mitglieder des Technik-und Umweltausschusses das Thema sowie die Sorgen der Anwohner in ihrer jüngsten Sitzung.