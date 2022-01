1 Es könnte glatt auf den Straßen werden. (Symbolfoto) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Stuttgart - Der Deutsche Wetterdienst hat für Stuttgart und die Region vor Schnee und Glätte wegen überfrierender Nässe gewarnt. Diese winterlichen Wetterbedingungen dürften in der Nacht auf Donnerstag zu schwierigen Straßenverhältnissen vor allem in höheren Lagen der baden-württembergischen Landeshauptstadt führen, sagte Meteorologe Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst am Mittwoch. In Stuttgart sollen also wieder Schneeflocken fallen – die einen werden sich freuen, andere könnten wohl darauf verzichten. Doch scheint auch gewiss: Das Schnee-Intermezzo im Kessel ist von kurzer Dauer.

Schneefront trifft Stuttgart in der Nacht

In der zweiten Hälfte der Nacht auf Donnerstag soll es losgehen mit der weißen Pracht. Die Wetterexperten rechnen mit Temperaturen von bis zu -1 Grad. Zwischen 3 Uhr und 7 Uhr soll der Schneefall am stärksten sein. Die Kaltfront aus dem Norden greift also kurz vor dem morgendlichen Berufsverkehr auf Stuttgart über – und soll der Schwabenmetropole bis zu drei Zentimeter Schnee bescheren. „Gerade im Morgenverkehr in den Höhen der Stadt wird sicher mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen sein“, warnt Wetter-Fachmann Schuster. Hoch oben – etwa in Degerloch – werde der Schnee länger liegen bleiben.

Auch Schneeregen und Graupel vorhergesagt

Im Laufe des Donnerstags erwarten die Meteorologen Temperaturen von bis zu 4 Grad Celsius – garniert mit einzelnen Schauern, die wahrscheinlich als Schneeregen und Graupel auf Stuttgart niederprasseln. „In den tiefen Lagen sollte der Schnee allerdings schnell verschwunden sein“, sagt der Experte. Zum Nachmittag und Abend hin lässt sich dann sogar die Sonne wieder blicken. Auch am Freitag und Samstag sollen die Temperaturen tagsüber nicht unter den Gefrierpunkt sinken – und sich auf 3 bis 4 Grad belaufen.

Zweite Schneefront kommt am Samstag

Eine zweite, etwas kleinere Schneefront prognostiziert Wetter-Experte Schuster dann für die Nacht auf Samstag. Dort erwarte er Temperaturen von bis zu -1 Grad und Glätte durch überfrierende Nässe. Erst ab Sonntag ist das weiße Schnee-Intermezzo in Stuttgart vorerst vorbei. Dafür sorgt ein Hochdruck-Gebiet mit milderen Temperaturen, mit Nachtfrösten und einzelnen Schauern sei zu rechnen.