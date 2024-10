Starker Rauch in Denkendorfer Wohnung: Topf auf Herd vergessen: Feuerwehr wegen Brandgeruch alarmiert

1 Die Feuerwehr ist am Montag alarmiert worden, weil Nachbarn einer Wohnung in Denkendorf Rauch und Brandgeruch bemerkt hatten. Foto: dpa/Paul Zinken

Die Feuerwehr ist am Montagnachmittag zu einem Wohnhaus in der Achalmstraße in Denkendorf gerufen worden, weil dort Rauch und Brandgeruch bemerkt worden war. Grund dafür war ein Topf, der auf dem Herd vergessen worden war.











Link kopiert

Brandgeruch und der Alarm eines Rauchmelders haben am Montagnachmittag zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Achalmstraße in Denkendorf geführt. Gegen 14.30 Uhr hatten Nachbarn einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus die Rettungskräfte alarmiert, nachdem in der betroffenen Wohnung niemand geöffnet hatte.

Feuerwehr konnte schnell Entwarnung geben

Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und insgesamt 15 Einsatzkräften anrückte, konnte nach Angaben der Polizei schnell Entwarnung geben. Ein Topf, der auf dem eingeschalteten Herd vergessen worden war, hatte zu der starken Rauchentwicklung geführt. Die Wohnung wurde anschließend von der Feuerwehr durchlüftet. Ein nennenswerter Sachschaden war nach derzeitigem Stand nicht entstanden.