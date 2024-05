Starke Regenfälle vorhergesagt: Steigende Pegelstände im Kreis Esslingen erwartet

Hochwasserschutz im Kreis Esslingen Neckar soll nicht zur zweiten Ahr werden

Wendlingen und Köngen rüsten sich gegen künftige Hochwasser des Neckars. Die zehn Millionen Euro Kosten scheinen angesichts drohender Schäden wenig. Auch in Nürtingen und weiteren Kommunen stehen in den kommenden Jahren Arbeiten an.