Stararchitekt Paul Stohrer: Eine schillernde Persönlichkeit – Der kreative Kettenraucher im Jaguar

1 Paul Stohrer interessierte sich für moderne Kunst. Foto: privat

Vor 50 Jahren starb der Stuttgarter Stararchitekt Paul Stohrer. Seine Enkelin aus Aichwald (Kreis Esslingen) und andere blicken zurück. Seine Werke sind derzeit in Nürtingen zu sehen.











Als Angelika Kube 1962 auf die Welt kam, war ihr Großvater Paul Stohrer schon ein sehr bekannter Architekt in Stuttgart. Er hatte zahlreiche ikonische Bauten geschaffen wie Terrassenhäuser in Halbhöhenlage, das Geschäftshaus Radio Barth und zusammen mit Hans Paul Schmohl das Stuttgarter Rathaus. Entwürfe gab es für eine Hotelanlage am Timmendorfer Strand, den Pavillon zur Weltausstellung in Montreal und ein Kurzentrum in Westerland auf Sylt. Daran erinnerte eine Soirée zum 50sten Todestag Stohrers in der Nürtinger Sammlung Domnick.