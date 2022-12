„Star Trek – Strange New Worlds“ bei Paramount+ Sind Sie besser als Captain Kirk, Mr. Mount?

Wie fühlt es sich an, den „Der Weltraum, unendliche Weiten“-Monolog aufzusagen? Sind die Abenteuer des Raumschiffs Enterprise nur Science-Fiction? Und taugt Anson Mount auch in Wirklichkeit als Sternenkreuzer-Kapitän? Der Schauspieler, der in „Star Trek – Strange New Worlds“ Captain Kirks Vorgänger spielt, gibt Antworten.