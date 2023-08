1 Die Plätze wurden knapp beim Stallwächterfest der CDU: Der Landtagsabgeordnete Andreas Deuschle, Gastredner Günther Oettinger, der Stadtverbands-Vorsitzende Tim Hauser und seine Stellvertreterin Aglaia Handler (von links) freuten sich über den Andrang. Foto: Roberto Bulgrin

Die Politik macht in diesen Tagen auch in Esslingen Ferien. All jene, die dennoch das politische Geschäft am Laufen halten, lädt die Esslinger CDU jedes Jahr zur Sommerzeit zum Stallwächterfest ein. Diesmal redete Günther Oettinger dort Klartext.















In der Bundeshauptstadt ist sie Tradition: Jeden Sommer wird in der baden-württembergischen Landesvertretung eine Stallwächterparty gefeiert – für alle, die in den Ferien in der Politik die Stellung halten. Was der Polit-Prominenz früher in Bonn und heute in Berlin stets recht war, ist den Esslinger Christdemokraten billig. Seit 30 Jahren laden sie alle Jahre wieder zum Stallwächterfest ein – diesmal kam das Publikum so zahlreich wie lange nicht. Das lag wohl nicht zuletzt am Gastredner, dem einstigen Ministerpräsidenten und EU-Kommissar Günther Oettinger. Von ihm erhofften sich viele jene klaren Worte, die sie bei anderen politischen Gelegenheiten oft vermissen. Nicht nur Oettinger, sondern auch der Esslinger CDU-Stadtverbands- und -Fraktionsvorsitzende Tim Hauser und der CDU-Landtagsabgeordnete Andreas Deuschle machten unverblümt klar, wo sie vor Ort, im Land, im Bund und in der Welt Handlungsbedarf sehen.