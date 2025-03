1 Kunstwerk aus Stahl: Der Hauptbahnhof in Frankfurt am Main. Foto: Freepik/wirestock

Stahl prägt die moderne Architektur wie kein anderes Material. Ob Skulpturen, Fassaden oder Bauwerke – das sind die Highlights und Projekte des Unternehmens Montanstahl.











Die Architektur vermischt Bauhandwerk mit Kunst schon seit Hunderten von Jahren. Immer wieder tun sich dabei neue Trends auf, die weltweit für Staunen sorgen. Schon seit geraumer Zeit setzen Architekten auf Stahl, um Neues und Einzigartiges zu erschaffen. Branchenführer Montanstahl unterstützt dabei weltweit mit Stahlprodukten von höchster Qualität und maximaler Präzision.

Stahl als Schlüsselmaterial der modernen Baukunst

Wenn bei modernen architektonischen Projekten ein Material hervorsticht, dann ist es Stahl. Mithilfe von Stahl lassen sich zahlreiche Formen und Designs umsetzen, denn selbst unter großer Last oder in ganz speziellen Formen beweist das Material seine hohe Traglast. Mit Montanstahl haben Architekten einen Partner an ihrer Seite, der hochwertige Lösungen für komplexe architektonische Entwürfe liefert. Kunst im Bauhandwerk vom Plan in die Realität umzusetzen, erfordert nämlich enorm viel Know-how. Dass Stahl wahre Kunst sein kann, zeigen mittlerweile zahlreiche Werke. Flaggschiff unter den Stahl-Kunstwerken ist dabei ohne Zweifel die Cloud Gate in Chicago. Die über hundert Tonnen schwere Skulptur steht maßgeblich für die Robustheit, das moderne Design und die kühle Note von Stahl.

Ikonische Bauwerke: Stahl in der Architekturgeschichte

Als One-Stop-Lösungsanbieter von Spezialprofilen aus Edelstahl und Baustahl wirkt Montanstahl weltweit bei zahlreichen Projekten mit, die in der Architektur neue Maßstäbe setzen. Das Unternehmen konnte mit langjähriger Expertise beim Bau der Reichstagskuppel in Berlin unterstützen. Die 23 Meter hohe und 40 Meter breite Kuppel aus Stahl und Glas war rund um die Jahrtausendwende richtungsweisend für die Architektur mit Stahl. Wie modernste Architektur mit altertümlicher Bauweise dank passgenauer Stahlprofile von Montanstahl verschmelzen kann, zeigt auch die St. Johanniskirche in Brandenburg.

Edelstahl nimmt aber schon längst keine Nebenrolle mehr ein. Ein aktuelles Montanstahl-Projekt setzt ganz neue Maßstäbe und rückt das robuste Material völlig in den Fokus. Das Estadio Santiago Bernabéu – Heimat von Real Madrid – wurde in der Außenfassade nahezu vollständig in Stahl gekleidet.

Innovationen aus Edelstahl: Montanstahl setzt Maßstäbe

Die Kombination aus Stahl und Glas ist in der modernen Architektur besonders häufig zu sehen. Beide Materialien strahlen ein modernes Flair aus, ohne dabei zu aufdringlich zu wirken. Die Stahl-Glas-Kombi wird daher sehr häufig in öffentlichen Gebäuden oder auch Hochhäusern eingesetzt. Montanstahl unterstützte beispielsweise beim Bau des One World Trade Center in New York City. Weniger hoch, aber nicht minder spektakulär ist auch der Hangar 8 in Salzburg. Das gesamte Gebäude ist eine Glas-Stahl-Kuppel, was präzise Planung und passgenaue Anfertigung von Trägern umso wichtiger macht.

Perfekte Harmonie: Stahl in modernen Einfamilienhäusern

Selbst in modernen Einfamilienhäusern und Wohngebäuden sind Glas und Stahl heutzutage nicht mehr wegzudenken. Villen aus Hollywood und Dubai galten als Vorreiter – mittlerweile ist das luxuriöse Wohngefühl aber auch für die eigenen vier Wände umzusetzen.