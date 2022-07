1 Einige Teams spielen wieder gegen ihre Nachbarn. Foto: /Herbert Rudel

In der Bezirksliga sowie in den Kreisligen A und B steht nun die Staffeleinteilung fest – und diese hält einige Neuerungen bereit.















Link kopiert

In dieser Woche hat der Fußball-Bezirk Neckar-Fils die Einteilungen der Kreisligen A und B vorgestellt. Auch die Besetzung der Bezirksliga ist bekannt. Die neuen Gruppierungen halten dabei einige Neuerungen bereit für die Mannschaften aus dem Verbreitungsgebiet der Eßlinger Zeitung. So kehren einige Kreisligisten wieder zurück, die vor Jahren aus Organisationsgründen in andere Gebiete im Bezirk geschoben wurden. Die Teams konzentrieren sich nun auf die Kreisliga A, Staffel 1, sowie auf die B-Liga-Staffeln 1 und 2. Die Klubs aus der Region sind also wieder vereint.