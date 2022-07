1 Der VfB Reichenbach Foto: /Herbert Rudel

Die Fußballer des VfB Reichenbach und der TV Hochdorf freuen sich über die Rückkehr in ihre Esslinger Staffeln der Kreisliga A, Staffel 1. Andres ergeht es dem TSV Wolfschlugen. Denn durch die neue Staffeleinteilung sind dem Team wichtige Lokalkämpfe genommen worden.















Mit der Maßnahme, dass die Fußballer aus Reichenbach und Hochdorf wieder in die Kreisliga A, Staffel 1, in den Altkreis Esslingen zurückkehren dürfen, haben die Verantwortlichen beim Bezirk Neckar/Fils Wort gehalten: „Damals, als wir die Teams in die Bereiche Nürtingen/Teck und Göppingen umgruppiert haben, haben wir versprochen, dass sie bei der nächsten Gelegenheit wieder in ihre alten Staffeln eingeteilt werden“, sagt der Bezirksvorsitzende Rainer Veit. Und so wurden der VfB Reichenbach und der TV Hochdorf für die Saison 2022/2023 aus der Göppinger A3 wieder in die A1 geschoben. Die Freude darüber ist bei beiden Clubs groß. Doch es gibt auch andere Stimmen. So sind die Kicker des TSV Wolfschlugen, die sich dem Bereich Nürtingen/Teck verbunden fühlen, sauer. Denn sie wurden in die Esslinger B-Ligen verfrachtet.