Stärkt Medien- und Lesekompetenz: Zeitunglesen auf dem Stundenplan – Das Projekt Zisch startet

1 Die damalige Klasse 7a des Gymnasiums Plochingen mit der EZ. Foto:

Die EZ startet im März 2025 eine neue Runde ihres Projekts „Zeitung in der Schule“. Klassen aller Schularten und Altersgruppen können sich ab sofort anmelden. Das Angebot ist durch eine Neuerung noch attraktiver.











Link kopiert

Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die ohne Tageszeitung aufwachsen, wird immer größer. Manche Kinder und Jugendliche kommen beim Projekt „Zeitung in der Schule“, kurz Zisch genannt, erstmals überhaupt damit in Berührung. Egal, ob als druckfrische Printausgabe oder digital auf dem Handy oder Tablet – fünf Wochen lang bekommen die teilnehmenden Klassen dank freundlicher Unterstützung durch die Stiftung der Kreissparkasse, die das Projekt seit vielen Jahren fördert und begleitet, die Eßlinger Zeitung geliefert.

Das Projekt gibt es bereits seit Anfang der 1990er Jahre. Was mit einer Handvoll engagierter Lehrerinnen und Lehrer begonnen hatte, ist längst zu einem festen Bestandteil in der Unterrichtsplanung sämtlicher Schularten und unterschiedlicher Klassenstufen im Landkreis Esslingen geworden. Vom 10. März bis 11. April 2025 geht es nun in die nächste Runde. Für Lehrkräfte gibt es eine tolle Neuerung: Sie bekommen einen Zugang zur Online-Medienplattform „Klasse!“. Hier finden sie unter anderem weitere Unterrichtsmaterialien und verschiedene Online-Module mit spielerischen Übungen.

Die jahrelange Erfahrung mit „Zisch“ hat gezeigt, dass die tägliche Zeitungslektüre bei Schülerinnen und Schüler das Interesse an diesem Medium durchaus wecken und auch mit Vorurteilen aufräumen kann. Zeitungen sind eben nicht nur etwas für Erwachsene und ältere Menschen. Sondern gerade auch Jüngere entdecken viele Artikel, die sie spannend finden und die sie betreffen. Das können Berichte über den Sportverein, über Schulveranstaltungen, Jugendgemeinderäte oder Tipps zur Berufswahl sein.

Auch Polizeimeldungen, Klatsch und Tratsch oder die tägliche Rubrik Kindernachrichten sind bei Schülerinnen und Schülern sehr beliebt. Sie erweitern so nicht nur ihr Allgemeinwissen und können beim aktuellen Zeitgeschehen mitreden, sondern sie stärken auch deren Medienkompetenz. Dies wird angesichts zunehmender Falschmeldungen und Manipulationsversuche über soziale Medien immer wichtiger.

Digitale Transformation der Tageszeitung

Auch die Eßlinger Zeitung unterliegt der digitalen Transformation und verbreitet ihre Informationen auf vielen unterschiedlichen Kanälen. Ob Podcast, Video, Newsletter oder Instagram – täglich erreicht die EZ eine sehr große Reichweite. „Die Printauflage sinkt, dafür steigt die der Web-Abos und der ePaper. Die meisten Online-Inhalte von uns werden übrigens über das Smartphone verfolgt“, sagt der EZ-Chefredakteur Johannes M. Fischer. „Menschen vor allem aus der Region klicken 50 000 Mal am Tag Artikel von uns an. Das sind weit mehr als eine Million Besucher pro Monat, weit mehr als zwölf Millionen im Jahr. Welche Einrichtung kann das im Kreis Esslingen von sich behaupten?“, hebt Fischer die Bedeutung der EZ als Informationsquelle hervor.

Wahrheit und Fake News unterscheiden

Wie kann man aber seriöse Nachrichten von Falschinformationen unterscheiden? Im Zeitalter von KI kommen neue Herausforderungen auch auf Zeitungen und ihre Leserinnen und Leser hinzu. Wie arbeiten heutzutage Journalistinnen und Journalisten und was sind verlässliche Quellen? Wer sind ihre Ansprechpartner und wie ist ein Bericht aufgebaut, in welche Kategorie oder Stilform passt er? Anhand solcher Fragen können Texte analysiert und altersgerecht im Unterricht besprochen werden. Bei Zisch können Schülerinnen und Schüler beispielsweise aus erster Hand erfahren, was Journalisten und Influencer unterscheidet, wie Nachrichten entstehen und verbreitet werden, welche Quellen zuverlässig und welche eher problematisch sind. Redakteurinnen und Redakteure kommen auf Wunsch in die Klassen und berichten über ihre tägliche Arbeit und ihren Werdegang.

Ob auch die beliebten Führungen durch das Esslinger Druckhaus, die wegen produktionstechnischer Veränderungen ausgesetzt werden mussten, wieder stattfinden können, steht derzeit noch nicht fest.

Das Projekt „Zeitung in der Schule“ versteht sich nicht zuletzt als Beitrag, um auf unterhaltsame Weise die Lesefähigkeit und Leselust zu fördern. Dass bei dieser Kernkompetenz vieles im Argen liegt, haben zuletzt wieder die Ergebnisse der bundesweiten Vergleichsarbeiten Vera 3 und Vera 8 für das laufende Jahr gezeigt. Demnach erreichen in Baden-Württemberg viele Schülerinnen und Schüler nicht die Mindeststandards beim Lesen und im Zuhören.

So können sich Schulen anmelden

Anmeldung

Das EZ-Projekt „Zeitung in der Schule“ läuft vom 10. März bis 11. April 2025. Lehrkräfte, die mit ihren Klassen teilnehmen möchten, können sich ab unter www.esslinger-zeitung.de/zisch anmelden. Dort gibt es auch weitere Informationen. Anmeldeschluss ist am 15. November 2024.

Angebot

Die teilnehmenden Klassen bekommen für insgesamt fünf Wochen jeweils einen Klassensatz der Eßlinger Zeitung in die Schule geliefert. Entweder die Zeitung kommt ganz klassisch als Printprodukt, möglich ist aber auch ein Online-Zugang. Auf Wunsch kommt im Projektzeitraum eine Redakteurin oder ein Redakteur in den Unterricht, beantwortet Fragen und berichtet über den Alltag eines Journalisten. Für Lehrkräfte gibt es Unterrichtsmaterial. Ganz neu im Angebot ist der Zugang zur Online-Medienplattform „Klasse!“.