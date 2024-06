Stärkste Fraktion im Gemeinderat: Pforzheim – die AfD-Hochburg in Baden-Württemberg

1 Pforzheim wird auch als „Pforte zum Schwarzwald“ bezeichnet. Die AfD schneidet in der Stadt immer wieder gut ab. Foto: imago//Manuel Kamuf

Pforzheim ist die einzige Stadt im Südwesten, in der die rechtspopulistische Partei die Gemeinderatswahl gewonnen hat. Das liegt auch an vielen AfD-Anhängern in migrantischen Communitys.











In Pforzheim fühlt sich die AfD wohl – hier an der „Pforte zum Schwarzwald“, wie die Stadt auch genannt wird, erreicht die rechtspopulistische Partei immer wieder starke Wahlergebnisse. Das war auch am Sonntag bei der Gemeinderatswahl nicht anders: 22 Prozent der Stimmen in Pforzheim gingen an die AfD. Damit stellt die Partei künftig die stärkste Fraktion im Gemeinderat – was den Rechtspopulisten in keiner anderen Stadt in Baden-Württemberg gelang. Pforzheim bleibt damit AfD-Hochburg.