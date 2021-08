1 Thilo Naujoks, Geschäftsführer der Städtischen Pflegeheime Esslingen, vor einem Bruchteil der Ordner, die die Corona-Verordnungen, -Vorschriften und -Dokumentationen der vergangenen eineinhalb Jahre füllen.Foto: Roberto Bulgrin Foto:

Die Städtischen Pflegeheime Esslingen können keine Übersterblichkeit ihrer Bewohnerinnen und Bewohner durch Corona ausmachen. Mittlerweile sind 64 Prozent des Mitarbeiterstabs zweimal geimpft. Geschäftsführer Thilo Naujoks: „Das ist gut, aber mir wäre es lieber, es wären alle.“

Esslingen - Wenn Thilo Naujoks auf die vergangenen 17 Monate zurückblickt, sieht er sie „in einem milden Licht“. Trotz alledem. Der Geschäftsführer der Städtischen Pflegeheime Esslingen will nichts kleinreden: „Den ersten positiven Corona-Test hatten wir im April 2020 in unserer Einrichtung in Oberesslingen. Die zweite Welle hat uns noch mehr getroffen: Im Oktober hat die Pandemie unser Pflegeheim in der Pliensauvorstadt erreicht, dann im Dezember unser Haus in Berkheim.“ Mehr als 30 von 64 Bewohnerinnen und Bewohnern und knapp die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren dort infiziert. In der größten Einrichtung der fünf städtischen Pflegeheime, dem innerstädtischen Obertor, blieb das Virus auf den Altbau begrenzt. 14 Bewohnerinnen und Bewohner sind in der Berkheimer Einrichtung an oder mit Covid-19 gestorben, fünf in der Pliensauvorstadt, und ein Bewohner im Obertor. „Und ich habe immer noch zwei Mitarbeiter, die an Long-Covid leiden.“ Dennoch ist er dankbar. Dafür, dass sich all die Anstrengungen um Maskenpflicht, Besuchsverbote, Testverfahren und Hygienekonzepte so gelohnt haben, „dass wir gut durch die Krise gekommen sind.“ Denn im Gegensatz zu einem AOK-Report, demzufolge die Sterblichkeit in den Pflegeheimen deutlich zugelegt hat, kann er das für die Städtischen Pflegeheime in Esslingen nicht verzeichnen – „auch nicht für Berkheim“. Die Zahl der Todesfälle in den fünf Häusern lag 2020 zusammengerechnet bei 134 Menschen, in den Jahren zuvor bei 144 und 147 Menschen. Zumal es dank der Corona-Prävention und des verschärften Hygienekonzepts auch weniger Influenza- oder Norovirus-Opfer gegeben habe.