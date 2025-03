Städtische Pflegeheime Esslingen: Hauswirtschafter machen mehr als Staub wischen

Esslinger Festival „Cosmic Playgrounds“ Expeditionen in die Wunderwelt elektronischer Klänge

Immer neue elektronische Finessen verschaffen Kunst und Musik ungeahnte Möglichkeiten. Einige der wichtigsten Vertreter dieses Genres zeigen am 14. und 15. März im Esslinger Kulturzentrum Dieselstraße, was ihre Kreationen so reizvoll macht.