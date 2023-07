1 53 Lehrkräfte unterrichten in den verschiedenen Instrumentalfächern. Foto: Roberto Bulgrin

Corona hat der städtischen Musikschule Esslingen zugesetzt, doch die Auswirkungen der Pandemie verblassen zusehends. Nun hat der Kulturausschuss jedoch beschlossen, die Unterrichtsgebühren zu erhöhen. Wie sich das auf die Schülerzahlen auswirkt, ist ungewiss.















Link kopiert

Die Auswirkungen der Pandemiezeit lässt Esslingens städtische Musikschule immer weiter hinter sich: Die Schülerzahlen haben nach der Corona-Delle wieder ihr gewohntes Niveau erreicht, in manchen Fächern ist die Nachfrage so groß, dass Wartelisten geführt werden müssen. Allein bei den Blasinstrumenten, die in der Pandemie von besonders harten Einschränkungen betroffen waren, gibt es noch Nachwirkungen. „Die Situation der Musikschule ist nach wie vor stabil“, ließ Musikschul-Leiter Jochen Volle jüngst den Kulturausschuss wissen. Einen Wermutstropfen werden die mehr als 2000 Schülerinnen und Schüler jedoch schlucken müssen: Zum April 2024 werden die Unterrichtsgebühren wegen gestiegener Kosten um fünf Prozent erhöht.