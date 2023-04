1 Man sollte besser schwindelfrei sein beim Besuch der Städtischen Galerie Ostfildern. Foto: /Petra Bail

„Kippmomente“ ist eine schwindelerregende Ausstellung des Kirchheimer Künstlerduos ststs in der Städtischen Galerie in Ostfildern. Ein Wettbewerb dazu verspricht eine Collage als Gewinn.















Link kopiert

Die Situation im preisgekrönten Stadthaus im Scharnhauser Park ist ganz schön irritierend. Man sollte schwindelfrei sein, wenn man die Räume der Städtischen Galerie Ostfildern betritt. Nicht wegen der Höhe, sondern wegen der installativen Arbeiten, die eine konkrete Verbindung mit dem markanten Galerieraum eingehen.

Mit „Kippmomente“ ist die raumgreifende Präsentation von Steff Stagel und Steffen Schlichter, die ihre künstlerischen Arbeiten seit 23 Jahren unter dem Akronym ststs zeigen, treffend überschrieben. Durch Reihungen von blau-weißem Klebeband in der großen Galerie wird die Bewegung des Gebäudes des Stuttgarter Architekten Jürgen Hermann Mayer auf ebenso spannende wie die Sinne verwirrende Weise sichtbar gemacht. Die um fünf Grad geneigten Sichtbetonwände des Stadthauses bringen als komplexe Bildsituation, die vordergründig als streng geometrische Malerei gesehen werden könnte, Schwung in die Galerie.

Außergewöhnliche Durchblicke

Bei der Ausstellungseröffnung zeigten sich die Gäste fasziniert und verwirrt gleichermaßen, fühlten sich doch manche an den Rand ihrer Wahrnehmungsleistung gebracht. „Alles kippt und flieht, da weiß man gar nicht, wie man das Handy halten soll“, bemerkte eine fotografierende Besucherin inmitten der begehbaren Installation aus ebenfalls scheinbar kippenden Schwerlastregalen. Die in Schräglage gebrachten Metallrahmen gestatten außergewöhnliche Durchblicke auf die besonderen Maße und Winkel der speziell herausgearbeiteten Architektur. So hat man das Stadthaus noch nie gesehen. Selbst der Boden scheint nicht mehr vertikal ausgerichtet zu sein.

Unsere Empfehlung für Sie Unsere Kunsttipps So spannend ist die Kunstregion Die Metropolregion Stuttgart ist eine Kunst-Macht. Das Bewusstsein dafür darf auch 2023 weiter wachsen. Der Auftakt ist vielversprechend.

Christian Gögger, künstlerischer Leiter des Esslinger Kunstvereins, betonte im „Versuch einer Ausstellungsannäherung“ die vielen Facetten dieser Schau, die den Ort selbst ausschließlich mit Material aus dem Baumarkt zum Kunstwerk macht. Die ortsspezifische Auseinandersetzung ist ein Schwerpunkt im Schaffen von Stagel und Schlichter, die seit den gemeinsamen Studientagen im Jahr 1994 an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart zusammen an künstlerischen Projekten arbeiten. Das Kirchheimer Künstlerpaar ist deutschlandweit mit seiner Kunst vertreten. Schlichter ist ein konkreter Künstler, der mit minimalistischem Ausgangsmaterial aus dem Baumarkt arbeitet. Stagel ist für die poetischen Momente zuständig und laut Gögger „nicht so streng“.

Sieger des Wettbewerbs erhält eine Collage

Die sich wiederholenden, rasterartigen Klebevarianten des blau-weißen industriellen Standardprodukts an den Wänden in Kombination mit der Anordnung der autonomen Metallkonstruktionen lassen die Sinne schwirren. Der Rat des Experten: Zeit nehmen und das visuelle Kunststück auf sich wirken lassen.

Ergänzt wird die große Rauminstallation durch kleinere, gerahmte Collagen im Kabinett. Eine Collage erhält die Siegerin oder der Sieger des Ausstellungswettbewerbs. Wer den genauen Standort im Stadthaus findet, von dem aus das Foto auf der Einladungskarte gemacht wurde, kann ein Handyfoto samt Ortsbeschreibung bis zum Ende der Ausstellung am 27. Juni an staedtgalerie@ostfildern.de schicken. Führungen finden am Sonntag, 7. Mai, und Sonntag, 25. Juni, jeweils um 16 Uhr statt.