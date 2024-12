Städtepartnerschaften im Kreis Esslingen: Deutsch-französische Freundschaft im Drachenboot

1 Die franzöisch-deutsche Schülrgruppe hat bei Lyon Kayak viel Spaß. Foto:

Die Faszination junger Menschen für Frankreich ist ungebrochen. Das zeigt das Interesse an Städtepartnerschaften im Kreis Esslingen. „Frankreich ist Deutschlands engster und wichtigster Partner in Europa“, heißt es auf der Homepage des Auswärtigen Amtes. Zugleich erstarken rechtsextreme Tendenzen. Der Europa-Gedanke ist in Gefahr. „Um den Austausch lebendig zu halten, müssen wir junge Menschen auf lokaler Ebene ansprechen“, sagt Anja Aupperle. Da hat die Vorsitzende des Vereins Deutsch-Französische Freundschaft (DFF) Montluel – Ostfildern viele Ideen. Auch in Esslingen und Denkendorf ist die Jugend ein Motor internationaler Kontakte.