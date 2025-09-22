Städtepartnerschaften: Esslinger Rathaus: Katrin Radtke wechselt Amt nach sieben Jahren

1 Zu Jahresende 2024 hatte Katrin Radtke Vertreter der ukrainischen Partnerstadt Kamjanez-Podilskyj in Esslingen empfangen. (Archivfoto) Foto: Roberto Bulgrin

Sieben Jahre lang kümmerte sich Katrin Radtke um Esslingens Städtepartnerschaften. Nun sucht sie neue Herausforderungen.











Katrin Radkte war sieben Jahre lang als Abteilungsleiterin für Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen der Stadt Esslingen zuständig. Nun hört sie auf. Laut städtischer Pressestelle wird die 41-Jährige aber „im Haus“ bleiben. Die Gemeinderatsfraktion der Freien Wähler nimmt ihr Ausscheiden aus der bisherigen Tätigkeit zum Anlass, einen Bericht über ihr Wirken während der letzten Jahre zu beantragen.

Leicht fällt es ihr nicht. „Ich habe diese Tätigkeit geliebt“, sagt Katrin Radtke. Ihr Einsatz für die Esslinger Städtepartnerschaften habe sie aber manchmal auch an ihre Grenzen gebracht. Gerade die Zusammenarbeit und der Austausch mit der ukrainischen Partnerstadt Kamianets-Podilskyi habe sie angesichts der Leiden durch den russischen Angriffskrieg schwer gefordert.

Auch die Corona-Zeit mit den Lockdowns habe sie als herausfordernd empfunden – aber nicht als deprimierend: „Ich habe es als eine Situation angesehen, die kreativ angegangen werden muss.“ Viele Kontakte hätten auch über Online-Besprechungen aufrecht erhalten werden können.

Neue Beschäftigung innerhalb des Esslinger Rathauses

Doch die internationalen Beziehungen Esslingens müssen nun ohne Katrin Radtke auskommen. Bis zum Jahresende bleibt sie im Amt. Ab Januar übernimmt sie die Abteilungsleitung Verwaltung und Finanzen sowie die stellvertretende Leitung im Kulturamt.

Eine Aktion während der Corona-Zeit: Gespräche auf Englisch zwischen Esslinger Feuerwehrleuten und Fireshootern der US-amerikanischen Partnerstadt Sheboygan in Wisconsin. Foto: Roberto Bulgrin

Für Katrin Radkte ist das kommende Tätigkeitsfeld kein komplettes Neuland. Sie war vor ihrem Amtsantritt in Esslingen Leiterin der Fachgruppen Kultur, Sport und Soziales bei der Stadt Remseck. Einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft mit der Vertiefungsrichtung Kultur- und Freizeitmanagement sowie einen Master-Abschluss mit Schwerpunkt internationale Beziehungen bringt sie mit. Ihre bisherige Stelle als Abteilungsleitung Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen wird laut Pressereferat zeitnah zur Neubesetzung ausgeschrieben.

Freie Wähler wollen ausführlichen Bericht

Die Freien Wähler fordern bis Jahresende einen ausführlichen Bericht über Radtkes Tätigkeit ein. Eine solche Darstellung ermögliche es dem Gemeinderat, die Bedeutung der Städtepartnerschaften sichtbar zu machen, bisherige Erfolge zu würdigen sowie zukünftige Ausrichtungen politisch und strategisch zu begleiten. Zugleich erhielten die Einwohner Einblicke in die Gestaltung der internationalen Beziehungen Esslingens.