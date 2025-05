Städtebauförderung für Deizisau: Fast eine Million Euro für die neue Ortsmitte

1 Zur Aufwertung der Ortsmitte erhält die Gemeinde Deizisau Fördermittel des Landes. Foto: Roberto Bulgrin

Das Land Baden-Württemberg überweist der Gemeinde im Kreis Esslingen einen Zuschuss für die geplante städtebauliche Aufwertung.











Das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen überweist der Gemeinde Deizisau in diesem Jahr 900 000 Euro aus dem Städtebauförderprogramm des Landes. Die Mittel fließen in das Sanierungsgebiet Ortskern III und sollen Impulse für eine zukunftsorientierte und ortsverträgliche Weiterentwicklung des Gemeindezentrums ermöglichen. „Wir freuen uns sehr über diese Förderung. Sie ist eine Bestätigung unseres Konzeptes in der Ortsentwicklung“, sagt der Bürgermeister Thomas Matrohs.

Deizisau mit seinen rund 7000 Einwohnerinnen und Einwohnern stehe vor der Herausforderung, neuen Wohnraum zu schaffen, ohne dabei die städtebauliche Identität zu verlieren. Eine maßvolle Innenverdichtung spielt laut Matrohs dabei eine zentrale Rolle. „Mit den Mitteln aus der Städtebauförderung können wir gezielt Maßnahmen umsetzen, die unseren Ortskern aufwerten, Wohnraum schaffen und gleichzeitig unsere gewachsene Struktur erhalten“, erklärt der Bürgermeister.

Aufenthaltsqualität verbessern

Mit dem Sanierungsgebiet Ortskern III knüpft Deizisau an frühere Erneuerungsmaßnahmen an. Ziel des neuen Programms ist es, bestehende Gebäude aufzuwerten, neue Nutzungsmöglichkeiten zu schaffen und gleichzeitig die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum zu verbessern. „Die Städtebauförderung ist ein entscheidender Baustein dafür, dass wir auch in Zukunft ein attraktiver und lebenswerter Ort bleiben“, sagt Matrohs. „Sie gibt uns den nötigen Handlungsspielraum, unsere Vorstellungen einer modernen, aber identitätsbewahrenden Gemeinde umzusetzen.“ Schon in den kommenden Wochen, kündigt der Bürgermeister an, werde die Freiraumgestaltung im Bereich des Kirchen-Vorplatzes beginnen.

Investitionen in Millionenhöhe

Die Städtebauförderung des Landes gibt es seit dem Jahr 1971. Mit ihrer Hilfe konnten seither rund 900 Kommunen ihre städtebauliche Entwicklung voranbringen. Allein in diesem Jahr stellt das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen rund 247,5 Millionen Euro für 307 städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen in 275 Städten und Gemeinden Baden-Württembergs bereit. In den Landkreis Esslingen fließen mehr als 12,3 Millionen Euro für Vorhaben in 18 Städten und Gemeinden.