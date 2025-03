Städtebau der Zukunft: Was das Kirchheimer Steingauquartier so besonders macht

Was das Kirchheimer Steingauquartier so besonders macht

1 Das Steingauquartier in Kirchheim ist kein Viertel wie jedes andere. Foto: Rudel

Das Steingauquartier in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) ist ein Vorzeigeprojekt für soziale und bauliche Vielfalt. 800 Menschen leben hier. Wer mehr darüber erfahren will, ist zu Führungen durch das autofreie Viertel eingeladen.











Das Steingauquartier in Kirchheim gilt als Leuchtturmprojekt für den Städtebau der Zukunft. Auf dem gut 3,5 Hektar großen Areal sind in den vergangenen Jahren etwa 375 Eigentums-, Miet- und Sozialwohnungen, Appartements und betreute Wohngemeinschaften entstanden, zudem gibt es Gemeinschaftsräume, Werkstätten und offene Grünanlagen, die das Miteinander fördern.

Das autofreie Viertel ist inzwischen vollständig bewohnt, rund 800 Menschen leben und arbeiten hier. Einige der Gebäude wurden bereits mit Architektur-und Nachhaltigkeitspreisen gewürdigt. Nun ist der Endausbau in vollem Gange: Sämtliche Straßen des Quartiers werden in Pflasterbauweise hergestellt. Verwendet werden „Klimasteine“ aus Beton, die Oberflächenwasser nicht nur versickern, sondern auch speichern. Voraussichtlich im Sommer dieses Jahres wird alles fix und fertig sein.

Sechs kostenlose Führungen für Interessierte

Was ist das Besondere an diesem Vorzeigeprojekt für soziale und bauliche Vielfalt, das Teil der Internationalen Bauausstellung IBA 2027 ist? Diese Frage wird bei öffentlichen Führungen beantwortet, zu denen die Stadtverwaltung am 7. April, 8. Mai, 5. Juni, 7. Juli, 7. August und 15. September einlädt. Treffpunkt für den einstündigen Rundgang ist jeweils um 17 Uhr vor dem „Selin Market“ in der Rosa-Heinzelmann-Straße 16. Eine vorherige Anmeldung ist entweder per E-Mail an planung@kirchheim-teck.de oder unter der Telefonnummer 07021 / 502438 erforderlich.

Bestandteil der Internationalen Bauausstellung IBA 2027

Zudem wird das Steingauquartier beim IBA-Festival am Freitag, 16. Mai, einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Den Besuchern stehen an diesem Tag verschiedene Informationsangebote zur Verfügung. Von 9.30 bis 11.30 Uhr kann man erfahren, wie das Quartiersmanagement für die Nachbarschaftsnetzwerke arbeitet und wie im Steingauquartier ein neues Netzwerk initiiert wurde. Anschließend wird es von 11.30 bis 12.30 Uhr eine Führung durch das Viertel geben, um die Entwicklung zu veranschaulichen.

Von 13.30 bis 15.45 Uhr soll die Vielfalt des gemeinschaftlichen Wohnens zeigen, wie Zusammenleben neu gedacht werden kann. Nach kurzen Projektvorstellungen werden Beispiele wie eine Baugemeinschaft, Co-Living-Appartements, ein Mietwohnungsbau mit Generalmietvertrag und eine Pflege-WG besucht. Für alle drei Termine wird um eine Anmeldung über https://eveeno.com/246443767 gebeten.