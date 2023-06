„Laube mit Herz“ in Stuttgart Sonja Merz wird neue Weindorf-Wirtin

Herz reimt sich auf Merz: Volksfestwirtin Sonja Merz feiert Ende August Premiere auf dem Stuttgarter Weindorf. Auf dem Wasen führt sie ein „Zelt mit Herz“ – in ihrer ersten Weinlaube werden am Alten Schloss Maultaschen in Herzform serviert.