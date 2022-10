Dank neuer Regel neues Windrad am Autobahnkreuz?

Energiewende in Stuttgart

1 Zur Abkehr von Kohle, Öl, Gas und Atomstrom braucht es mehr Windenergie, wie hier auf der Alb. Foto: imago images/Arnulf Hettrich

Der Gemeinderat will mit den Stadtwerken Tempo für die Energiewende machen. Dafür liegen bis zu 400 Millionen Euro bereit. Ein Windrad in Vaihingen am Autobahnkreuz wäre vielleicht möglich.















Kurz vor der Sommerpause hat der Stuttgarter Gemeinderat das Füllhorn geöffnet und die Stadtwerke (SWS) mit 100 Millionen Euro bedacht. Ein Haushaltsüberschuss (256 Millionen) machte die Spritze möglich. Anteil hat wohl auch der neue OB-Vordenker Martin Körner. Der frühere SPD-Fraktionschef hatte vor seinem Wechsel an den Schreibtisch des Strategie-Referenten im Rathaus auf eine aktivere Rolle der Stadtwerke gedrängt. Nicht nur als OB-Kandidat war ihm ein Dorn im Auge, dass Stuttgart auf Milliarden sitzt und in Zeiten von Minuszinsen Geld verbrennt, anstatt rentierlich zu investieren. Zum Beispiel in die Energiewende.