Stadtwerke Esslingen: Bürger können in Esslingen in Fernwärme investieren –Mindestanlage 500 Euro

1 Wärmeausbau in der Magdeburger Straße in Hegensberg: An der Finanzierung der Arbeiten in der Innenstadt und in Oberesslingen können sich Bürger beteiligen. Foto: Roberto Bulgrin

Die Stadtwerke Esslingen haben ein finanzielles Beteiligungsformat gestartet. Bürger können sich an der Finanzierung des Fernwärmenetzes beteiligen. Was haben sie davon?











Die Stadtwerke Esslingen (SWE) bitten die Bürger um eine Finanzspritze. Der lokale Energieversorger bietet eine Beteiligung am Wärmeausbau an: Seit Montag, 15. September, können sich Bürger in die Finanzierung des Fernwärmenetzes in der Esslinger Innenstadt und im Stadtteil Oberesslingen mit einbringen.

Erste Rückmeldungen aus der Bürgerschaft zu dem Projekt „Clever Wärmeausbau 1.0“ hat es nach Angaben von SWE-Geschäftsführer Jörg Zou bereits gegeben. Pressesprecher Holger Koller spricht ergänzend dazu von einem großen Interesse: „Täglich besuchen Menschen in dreistelliger Zahl die Online-Beteiligungsplattform.“ Im Kundenservice sowie bei Veranstaltungen wie der Eröffnung des Merkel’sches Schwimmbads seien SWE-Mitarbeitende häufig auf die Crowdfunding-Aktion angesprochen worden: „Ein Zwischenfazit zur Beteiligung können wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht ziehen, da die SWE-Bürgerbeteiligung erst angelaufen ist.“

Laut Stadtwerke-Chef Jörg Zou gibt es bereits einige Rückmeldungen zur finanziellen Bürgerbeteiligung am Fernwärmeausbau. Foto: Roberto Bulgrin

Auf einer Trassenlänge von über vier Kilometern sollen laut den Stadtwerken bis Ende 2026 neue Leitungen in der Esslinger City und in Oberesslingen verlegt werden. Der Bau habe bereits begonnen. Fernwärme habe den Vorteil, dass die Wärmemenge, die bei der Stromproduktion erzielt wird, nicht verloren gehe, so die Stadtwerke. Sie könne für Heizung und Warmwasser genutzt werden.

Die Mindesteinlage für die Beteiligung am Fernwärmenetz in Esslingen liegt bei 500 Euro

Zu dieser Maßnahme können Bürger ihr Scherflein beitragen. Die Mindestlaufzeit liegt laut Stadtwerken bei fünf vollen Beteiligungsjahren. Den Mindestanlagebetrag geben die SWE mit 500 Euro an. Natürliche Personen könnten bis zu 25 000 Euro anlegen, juristische Personen auch mehr.

Wärmeausbau in der Magdeburger Straße in Hegensberg mit Bauleiter Steffen Haschke: Auch in der City und in Oberesslingen werden Leitungen für Fernwärme verlegt. Die Trassenlänge dort soll über vier Kilometer gehen. Foto: Roberto Bulgrin

Die Stadtwerke versprechen für eingebrachtes Kapital eine feste Basisverzinsung von 3,2 Prozent. Für SWE-Kunden aus den Bereichen Fernwärme, Nahwärme, Contracting, Gas und Wasser sowie für Stromkunden des SWE-Tochterunternehmens grünES gebe es einen erhöhten Zinssatz von 3,7 Prozent. Das Emissionsvolumen sei auf eine Summe von sechs Millionen Euro begrenzt.

Mehr Informationen zu dem Projekt stehen unter www.swe.de/buergerbeteiligung. Für Fragen steht zudem der SWE-Anlegerservice zur Verfügung unter der Telefonnummer 0711/3 90 74 44 montags bis donnerstags von 9 bis 16 sowie freitags von 9 bis 12 Uhr oder unter der E-Mail-Adresse buergerbeteiligung-esslingen@anleger-service.de.