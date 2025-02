Stadtwerke bauen Leitungsnetz aus: Vollsperrungen in Esslingen – Grund ist der Ausbau der Fernwärme

1 Der Fernwärmeausbau in der Esslinger Innenstadt soll rasch Fortschritte machen. Foto: Marijan Murat/dpa

Weitere Haushalte in der Esslinger Innenstadt sollen die Möglichkeit erhalten, Wärme von den Stadtwerken zu beziehen. Die nötigen Leitungsarbeiten beginnen am 24. Februar und haben große Auswirkungen auf den Verkehr. Denn es kommt zu Sperrungen.











Die Stadtwerke Esslingen (SWE) treiben den Wärmeausbau in der östlichen Innenstadt weiter voran. Voraussichtlich vom 24. Februar an werden neue Fernwärmeleitungen in der Plochinger Straße und in der Obertorstraße verlegt. Das hat große Auswirkungen auf den Straßenverkehr.

Die Bauarbeiten im ersten Abschnitt beginnen im Straßenbereich beim Gebäude Plochinger Straße 3 und enden voraussichtlich nach rund vier Wochen im Bereich der Kreuzung der Plochinger Straße mit der Obertorstraße. Anschließend beginnen die Arbeiten in einem zweiten Bauabschnitt zwischen der Kreuzung Plochinger Straße/Obertorstraße und dem Straßenbereich am Gebäude Obertorstraße 50. Für diesen zweiten Bauabschnitt sind weitere rund sechs Wochen veranschlagt.

Fahrräder kommen in gesperrter Straße in Esslingen noch durch

Die Straßenbereiche in beiden Abschnitten werden während der Bauzeit für den motorisierten Verkehr voll gesperrt. Für den Rad- und Fußgängerverkehr bleibt der erste Bauabschnitt auf einer Straßenseite befahr- und begehbar. Der zweite Bauabschnitt bleibt für Fußgängerinnen und Fußgänger auf einer Straßenseite begehbar. Die Altglascontainer werden während der Arbeiten aus dem Baustellenbereich in die Blumenstraße in den Bereich der Grünanlage Charlottenplatz versetzt.

„Mit dieser Wärme-Ausbaumaßnahme erhalten weitere Haushalte in der Esslinger Innenstadt die Möglichkeit, Wärme von den SWE zu beziehen und so die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes zu erfüllen“, erklären die Stadtwerke.

Wo genau ist in Esslingen Fernwärme möglich

Ob ein Anschluss an ein Wärmenetz der SWE schon heute oder in Zukunft möglich ist, finden Gebäudeeigentümer bei der Online-Abfrage auf der Internetseite der SWE heraus. Dort können Interessenten die Adresse des gewünschten Gebäudes eingeben und erhalten direkt eine Rückmeldung, ob die abgefragte Adresse in der Nähe einer bestehenden Wärmeleitung liegt oder in einem Straßenbereich, in dem die Fachleute der SWE ein Fernwärme-Entwicklungsprojekt planen.