Stadtverwaltung Esslingen: Mehr Bürgermeister trotz knapper Kassen – „Im Hinterzimmer ausgetüftelt“

1 Die derzeitige Bürgermeisterriege in Esslingen: Georg Sigel (links), Matthias Klopfer (Mitte), Ingo Rust (2. von rechts) und Yalcin Bayraktar (rechts). Kein Bürgermeister ist der Leiter der Geschäftsstelle Gemeinderat, Yannic Neldert (2. von links). Foto: Ines Rudel

Viele Widersprüche in Esslingens Rathaus: Einerseits wird über Finanznot geklagt, andererseits soll neben dem Oberbürgermeister und drei weiteren Bürgermeistern noch eine fünfte Spitzenstelle dazukommen. Der Vorwurf von Kungelei und Selbstbedienung steht im Raum.











Obwohl die finanzielle Lage in Esslingen nach Angaben der Stadtverwaltung angespannt ist, will sich das Rathaus einen fünften Bürgermeister leisten. Diese Pläne wurden in den vergangenen Tagen wohl hinter verschlossenen Türen im kleinen Kreis besprochen, drangen aber am Dienstagmorgen an die Öffentlichkeit. Eine Bestätigung durch das Rathaus gab es im Laufe des Nachmittags.