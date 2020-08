1 Nina Volpp, Philipp Heine und Katja Heine (von links) schätzen das Leben und die Menschen in ihrem Stadtteil. Foto: Roberto Bulgrin

Philipp Heine, Katja Heine und Nina Volpp sind die jungen Gesichter des Zollberg Fördervereins. Der richtet unter anderem das größte Fest im Stadtteil aus. Vom Gewinn profitiert die Jugend im Quartier.

Esslingen - Seit rund 25 Jahren gibt es den Zollberg Förderverein – und Katja Heine. Ihr Bruder Philipp ist ein Jahr älter. Und Nina Volpp war gerade einmal zarte sechs Jahre alt, als der Verein gegründet wurde. Damals hatte die Stadt die Büchereifiliale auf dem Zollberg geschlossen – was man im Stadtteil so nicht einfach hinnehmen wollte. Um sie ehrenamtlich weiterbetreiben zu können, brauchte es einen Trägerverein. Und so kam es zu seiner Gründung. Die Heines sind im Stadtteil groß geworden und in den Verein hineingewachsen. Denn ihr Vater Wolfgang Heisler ist Vorsitzender des Zollberg Fördervereins. Nina Volpp lebt indessen erst seit Ende 2015 auf dem Zollberg. „Doch ehrenamtliches Engagement macht einem den Stadtteil auch zur Heimat“, hat die Mutter einer kleinen Tochter erfahren. Mittlerweile ist sie auch stellvertretende Vorsitzende des Bürgerausschusses.