Stadtteil- und Kreisserie: Plochinger Bruckenwasen ist wie ein Stück Heimat

1 Der Bouleclub Le Cochonnet ist im Sommer drei Mal die Woche da. Foto: aia

Im Landschaftspark Bruckenwasen in Plochingen kann man ein angenehm entspanntes Miteinander erleben. Die große Wiese zwischen Steiner und Spielplatz ist das Zentrum.











Wenn man an schönen Tagen von der Neckarbrücke auf den Plochinger Bruckenwasen blickt, fühlt man sich in ein Wimmelbilderbuch versetzt. Auf der Wiese tummeln sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene, es wird gekickt, Wikingerschach und Federball gespielt, gepicknickt und gelesen.

Manche sonnen sich einfach, als lägen sie auf einer Freibadwiese, andere machen neben ihren Fahrrädern Pause. Auf dem Spielplatz ist in der Regel ebenfalls Hochbetrieb, wenn er nicht wie aktuell saniert wird. Das Zentrum des Ganzen ist aber die „Steiner-Wiese“, zwischen Steiner am Fluss und dem Spielplatz, mit der rostigen Corten-stahl-Skulptur des Künstlers Wolfgang Thiel mittendrin.

Das Herz geht auf

Ihr gehe schon das Herz auf, wenn sie über den hölzernen Otto-Steg aufs Gelände gehe, sagt Monika Philipp, die zusammen mit ihrem Mann Manfred die Bürgerinitiative koordiniert, die den Landschaftspark gärtnerisch hegt und pflegt. „Uns bedeutet der Bruckenwasen sehr viel, das ist einfach der schönste Platz von Plochingen“, sagt sie. Aus allen Richtungen strömen an Schönwetter-Wochenenden die Menschen hierher, sehr viele mit dem Rad, wie moderne Stadtplaner es sich wünschen. Manche davon radeln den Neckartalradweg, der durchs Gelände verläuft, für viele ist aber der Bruckenwasen samt Steiner am Fluss mit seinem Biergarten an sich ein Ausflugsziel.

Der Biergarten ist Anziehungspunkt für Jung und Alt. Foto: aia

Boule für alle

Susanne und Reinhard Steiner identifizieren sich seit bald 30 Jahren mit dem Gelände und prägen es mit ihrer entspannten, freundlichen Gastronomie entscheidend mit. Private Feste, Kunstausstellungen und Konzerte gehören bei ihnen dazu – und die Versorgung aller Hungrigen und Durstigen. Im Sommer ist allein der Bouleclub Le Cochonnet drei Mal die Woche da. „Hier sind wir daheim, das ist unsere zweite Heimat“, sagt die Vereinsvorsitzende Margret Bihl. „Es ist einfach total unkompliziert hier.“ Aus einer einzigen Boule-Bahn zur Gartenschauzeit sind, vom Club finanziert, sieben geworden.

Die Bahnen sind auch für Nicht-Mitglieder frei zugänglich und oft alle belegt. Wenn jemand interessiert zuschaut, wird er zum Mitspielen eingeladen, ob erwachsen oder Kind. „Es ist einfach toll, man kommt auch mit den Leuten aus dem Biergarten ins Gespräch“, sagt die Vorsitzende. Kurzentschlossene finden an der Theke bei Steiner Kugeln zum Ausleihen.

Begeistert von den Kindern

Bernhard Eisele, einer der Boule-Spieler, fährt sogar jedes Mal aus Stuttgart an: das ist ihm die Gemeinschaft, aber auch der Ort wert. Er schwärmt vom Gelände, von der Kunst und den Pflanzen, und geht ab und zu auf Fotopirsch. Begeistert ist er auch von den Kindern aus dem benachbarten Quartier, die auf der Wiese Fußball und mehr spielen – friedlich, wie er betont. Ebenso sind oft Sportgruppen, die ein Power-Workout, Yoga oder Qigong machen, zu sehen.

Bürgerinitiative mäht und jätet

Den sporttauglichen Rasen haben sie der Bürgerinitiative Bruckenwasen zu verdanken, genauer deren Mähtruppe: Fünf Männer sind mit ihren Aufsitzmähern im Einsatz, wenn es nötig ist. Das ist je nach Wetter mal wöchentlich, mal alle zwei oder auch alle drei Wochen und oft kurz entschlossen, sagt Manfred Philipp, der seine Männer bei Bedarf zusammentrommelt. So flexibel könnte das der städtische Bauhof gar nicht handhaben, und auch die Beete und Blumensäume könnte sein Team nicht so intensiv pflegen wie der zweite Teil der Bürgerinitiative: die „Jäter“ sind sieben Person, die jeden Montag Unkraut rupfen, die Erde auflockern und mehr.

Anschließend belohnen sie sich selbst gern mit Kaffee und Kuchen bei Steiner. Der schönste Lohn ist aber für alle in der Initiative, wenn sie positive Rückmeldungen von den Parkbesuchern für ihre Arbeit bekommen – und das ist sehr oft der Fall.

Kunstwerk neben Sportbetrieb

Vermutlich sind auch die beiden Dichterfürsten auf dem Gelände sehr zufrieden mit dem, was um sie herum vorgeht. Seit sieben Jahren blicken Goethe und Schiller, ganz Aug‘ und ganz Ohr, auf das Geschehen. Denn die zweiteilige Cortenstahlskulptur auf der Wiese ist nicht etwa der Eingang zu einer U-Bahn-Haltestelle, wie manche witzeln, sondern die Darstellung der beiden Dichterhäupter. Der Künstler Wolfgang Thiel, der in Plochingen auch an anderer Stelle vertreten ist, hat sie der Stadt bis auf Weiteres als Leihgabe überlassen. Sie stören den Sportbetrieb nicht, bieten aber schöne Möglichkeiten zum Versteckspielen und mehr.

Cricketspieler haben hier eine Heimat gefunden. Foto: aia

Für die Gruppe, die hier gelegentlich sonntagvormittags zum Cricketspielen zusammenkommt, ist dagegen der Betonweg quer über die Wiese ideal. Auf diesem Streifen kann sie den Ball abschlagen: „Da muss fester Untergrund sein, in der Mitte des Feldes“, erklärt Amol Karekar, der Sprecher der Gruppe. Regelmäßig nutzen an die 20 Spieler diese Möglichkeit, alle aus Indien stammend. Sie ergeben ein buntes Bild auf der Wiese, während immer wieder Passanten stehen bleiben, interessiert zuschauen und über die Spielregeln rätseln. Gespielt wird an dieser Stelle, wegen des Publikumsverkehrs, mit Tennisbällen statt der deutlich härteren Originalbälle. Beschwerden erleben sie nur selten, die Teams unterbrächen ihr Spiel auch mal, wenn jemand durchmüsse, betont Karekar. Auf der Wiese ist schließlich genug Platz für alle da.