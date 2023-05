Stuttgart Erdogan-Anhänger fahren mit Autokorsos durch die Innenstadt

In der Türkei wird Präsident Recep Tayyip Erdogan zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt. Viele Anhänger des Präsidenten feiern in Stuttgart mit Autokorsos in der Innenstadt. Was die Polizei über die Lage sagt.