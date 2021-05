Die Pliensauvorstadt hat eine spannende Geschichte. Aber manchmal wird die Historie mit der Jetztzeit verwechselt.

Esslingen-Pliensauvorstadt - Die alte Frau macht einen wachen Eindruck. Sie bekommt einiges mit. Zum Beispiel den Lärm auf einem Platz, der keinen Namen trägt. Jedenfalls keinen echten, keinen klingenden Namen. Er heißt einfach nur Stadtteilplatz. Das ist fast so, als würde man einen Menschen nicht mit seinem Vornamen, sondern mit seiner Sozialversicherungsnummer ansprechen. In einem Kafka-Text würde das sogar passen. Hier auch, in der Pliensauvorstadt?