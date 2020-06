1 Oberer Metzgerbach/Sirnauer Straße: Eine Ecke, an der der große Gästestrom vorbeizieht. Foto:

In der Kolumne „Aufgespießt“ verirrt sich Johannes M. Fischer in eine Straße, die von sich behauptet, „auch abgehängt“ zu sein. Er erlebt Überraschendes.

Esslingen - Könnte eine Straße sprechen, der Obere Metzgerbach würde an einem schlechten Tag schmollend sagen: Ich bin auch abgehängt.

Ach so?

Ja, sagt die Straße, wenn Esslingen funkelt, dann funkelt hier gar nichts. (ES funkelt ist eine verkaufsfördernde Aktion am Ende des Sommerferien in der Innenstadt).

Tja, vielleicht ist es nicht nah genug am Zentrum des Zentrums… Nein, ich unterbreche mich selbst. Es sind nur wenige Fahrradminuten vergangen, als ich am Markt beim Kessler-Frühschoppen vorbeifuhr und dachte: Sieh mal an, es prickelt wieder!

Pah, da trifft sich die etwas bessere Gesellschaft! Der Oberer Metzgerbach zieht die Schultern nach oben und schiebt sich die Kapuze seines Hoodies über den Kopf.

Selber so

Ich verstehe nicht ganz. Schließlich habe ich ihn selbst schon dort gesehen, wie er sich in das Sekt-Ambiente hineingleiten ließ.

Ja stimmt, gibt der Oberer Metzgerbach zu. In Wirklichkeit gehen wir alle dahin, aber wir sagen trotzdem, da treffen sich nur die – du weißt schon (hier macht der Obere Metzgerbach eine Geste; er fasst sich an die Nasenspitze und führt von dort den Kopf nach oben). Dann fährt er munter fort: Ich hingegen bin so ein Straße, die zwar gar nicht weit vom touristischen Zentrum liegt, wo aber keiner hinkommt, es sei denn, es verirrt sich mal jemand zufällig. Hier sind nur die, die sowieso hier sind.

Ich schaue genauer hin. Tatsächlich: Ständig grüßt jemand jemanden, überall finden kurze Straßengespräche statt.

Auch der Obere Metzgerbach plappert munter weiter, aber für einen Moment verstehe ich ihn nicht. Ein Auto zwängt sich durch eine Querstraße. Als das Fahrzeug vorbei ist, höre ich nur noch das Ende der Schimpftirade: „…verstehe nicht, dass die Altstadt nicht komplett gesperrt ist für Autofahrer“.

Altstadt ist nicht gleich Altstadt, denke ich.

„Die meisten Fußgänger verlassen mich übrigens hier. Sie biegen in die Sirnauer Straße ab, da wo das Auto entlang gefahren ist“, fängt der Obere Metzgerbach ein neues Thema an. Ich schaue etwas genauer in die Sirnauer hinein. Auf der einen Seite winken alte Fachwerkhäuser und Altstadtidyll, auf der anderen Seite das Grün der Maille, also des Innenstadtstadtparks. Der Obere Metzgerbach führt dagegen geradezu auf den Beton des Altstadtrings. Irgendwie verständlich, dass die Sirnauer Straße zum Abbiegen verleitet.

Wie es mal war

Anderes Thema. „Früher nannten die Esslinger mich Kalimera-Straße“, berichtet der Obere Metzgerbach jetzt im Ton eines Stadtführers. (griechisch; Guten Morgen). „Aber jetzt ist es eine vielfältige Mischung.“ Er zeigt mit dem Finger auf die kleinen Bars und Restaurants und nennt mir die Namen der Wirte und Inhaber. Ihre Namen klingen griechisch, italienisch, türkisch.

„Die vielen Sprachen – vielleichtbiegen die Leute deswegen ab.“ Kaum ausgesprochen, beißt sich der Obere Metzgerbach auf die Zunge. Wer wollte wem so etwas unterstellen?! Themenwechsel! Er winkt mich auf die andere Straßenseite und führt mich in einen der engen Hinterhöfe, dessen Beschreibung jeder vernünftige Lektor verbieten würde: Zu viel Klischee. Zwischen Blumenvasen, Stühlen und Statuen wachsen Oliven- und Feigenbäume. Viva Italia. Viva Esslingen. Günaydin, Oberer Metzgerbach!

