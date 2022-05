Stadtreinigung in Esslingen

1 Mit dem neuen Reinigungsfahrzeug sind jetzt mehr Touren möglich. Foto: Stadt Esslingen

Lange musste die Stadt Esslingen auf ein neues Müllfahrzeug warten, jetzt ist es endlich da. Dadurch können nun auch in den Außenbezirken die Papierkörbe im öffentlichen Raum häufiger geleert werden.















Link kopiert

Nach lieferbedingten langen Monaten des Wartens war es nun soweit: Die Stadt Esslingen hat ein zusätzliches Reinigungsfahrzeug zur Papierkorbleerung erhalten. Dadurch ist es nun möglich, insbesondere in den Außenbezirken die Zahl der Reinigungstouren deutlich zu erhöhen. Künftig werden auch in den Stadtteilen und im Außenbereich Mülleimer an kritischen Punkten täglich geleert, teilt die Stadtverwaltung mit.

Lesen Sie aus unserem Angebot: Haufenweise Papier

Im Esslinger Innenstadtbereich werden die Papierkörbe derzeit täglich, an einigen Stellen sogar mehrmals pro Tag geleert. Häufige Leerungen sind dort nach Einschätzung der Verwaltung zwingend erforderlich, weil sich der Speisekonsum verstärkt ins Freie verlagert hat. Damit Pommesschalen, leere Eisbecher und anderer Verpackungsmüll nicht überall wild herumliegen, sind die Mitarbeiter der städtischen Straßenreinigung fleißig im Einsatz – ohne sie wäre das Esslinger Stadtbild sicher ein anderes.

Rund 500 Papierkörbe im Stadtgebiet

Um Straßen, Parks und Anlagen sauber zu halten, wurden in diesem Jahr schon 60 zusätzliche Mülleimer im öffentlichen Raum aufgestellt, 50 weitere sind nach Angaben des zuständigen Tiefbauamtes bereits bestellt. „Insgesamt stehen dann im Stadtgebiet rund 500 Papierkörbe und 70 Hundekotbehälter zur Verfügung“, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung.

Das neue Reinigungsfahrzeug ergänzt den städtischen Fuhrpark. Der Wagen hat eine Rechtslenkung eingebaut, damit die Fahrer zur Fahrbahn abgewandten Seite ein- und aussteigen können. Hierdurch sind die Wege zu den Papierkörben kürzer und für die Fahrer ungefährlicher. Mit dem zusätzlichen Fahrzeug ist es nach Angaben der Stadt möglich, neue Touren zu fahren. So werde man künftig außerhalb des Esslinger Stadtkerns die Anzahl der Leerungen verdoppeln und zum Großteil täglich leeren.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Sperrmüll wird häufig illegal entsorgt

Ein leider immer häufiger auftretendes Ärgernis sind wilde Müllablagerungen, räumt man in der Stadtverwaltung ein. „Es beginnt mit Sperrmüll, meist wächst der Berg dann aber schnell um Hausmüll, Gelbe Säcke oder anderen Müll an“. Das Esslinger Ordnungsamt versuche zwar nach Möglichkeit, den Verursacher dieser wilden Abfallhalde ausfindig zu machen – die Vermüllung ist da aber bereits eingetreten. Die Entsorgung muss dann erst organisiert werden. Denn die Abfallentsorgung ist in Esslingen aufgeteilt zwischen der Stadt und dem Landkreis: Die Stadt Esslingen ist für die öffentlichen Papierkörbe und Mülleimer sowie die Straßenreinigung verantwortlich. Für Haus- und Sperrmüll, Altglas-und Kleidercontainer ist der Landkreis Esslingen zuständig.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Bei der Müllabfuhr klemmt es

Die Esslinger Stadtverwaltung appelliert an die Bürger, Sperrmüll ordnungsgemäß und kostenlos mit den bereitgestellten Sperrmüllkarten abholen zu lassen. Damit das Stadtbild schön bleibt, sei es zudem wichtig, den Müll erst am Tag der Abholung an den Straßenrand zu stellen und nicht schon Tage vorher.

Über wilde Müllablagerungen kann man die Stadt Esslingen über ihre Homepage schnell und einfach informieren: www.esslingen.de/start/buergerservice/maengelmelder.html