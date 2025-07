Stadtplan für Rollifahrer: Barrierearme Routen durch die Esslinger Innenstadt

1 Christian Lira hat mit der Stadt einen Plan für barrierearme Routen durch die Esslinger Altstadt herausgebracht. Foto: Roberto Bulgrin

Ab sofort steht ein kostenloser Stadtplan zur Verfügung, der Menschen mit Mobilitätseinschränkungen eine barrierearme Route durch die Esslinger Innenstadt zeigt. Dies teilte die Stadtverwaltung mit. Der neue Stadtplan „Mit dem Rollstuhl durch die Esslinger Innenstadt“ ist ein weiterer Schritt hin zu mehr Teilhabe von Menschen mit Behinderung. „Esslingen ist eine mittelalterliche Stadt, die in der Innenstadt beispielsweise viel Kopfsteinpflaster besitzt“, sagt Diana Rüdt von der städtischen Koordinierungsstelle Inklusion. „Mit dem Stadtplan wollen wir Menschen mit Mobilitätseinschränkungen eine möglichst barrierearme Route durch die Stadt zeigen.“

Der rund drei Kilometer lange Rundweg startet am Esslinger Bahnhof und verbindet wichtige Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt miteinander. Der Stadtplan weist außerdem auf barrierefreie Toiletten hin und führt an vielen Einkaufsmöglichkeiten und gastronomischen Angeboten vorbei. Die Wege sind asphaltiert oder so gepflastert, dass sie erschütterungsarm befahrbar sind, und weisen nur moderate Steigungen auf. Den praktischen Stadtplan hat die Stadtverwaltung gemeinsam mit Christian Lira erarbeitet. Er ist Mitglied des Inklusionsbeirats und selbst Rollstuhlfahrer. Auf der Internetseite: www.inklusives.de hat Lira zudem eine ausführlichere Wegbeschreibung und Tipps rund um die Route zusammengestellt.

Ein neuer Stadtplan zeigt, wie man Sehenswürdigkeiten in Esslingen barrierearm erreichen kann. Foto: imago/blickwinkel

Stadtplan für Rollifahrer: handlich und kostenlos zum Mitnehmen

„Das Projekt zeigt beispielhaft, wie gewinnbringend die Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung und engagierten Ehrenamtlichen sein kann“, betont Sozialamtsleiter Marius Osswald. „Gerade durch die direkte Einbindung von Betroffenen entsteht ein Angebot, das alltagstauglich und hilfreich ist.“

Der Stadtplan ist handlich auf Postkartengröße gefaltet und ab sofort im Servicepoint ZOB am Bahnhofsvorplatz sowie in der Stadtinformation am Marktplatz kostenlos erhältlich. Zudem ist er im Neuen Rathaus und im Behördenzentrum ausgelegt.