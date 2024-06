Stadtkirche St. Dionys: Warum ein Mutiger aktiv werden muss

1 Die Akustikanlage wird erneuert, erklären Bernd Weißenborn und Simone Fuchs. Foto:

Der Steg zwischen den beiden Türme von St. Dionys in Esslingen muss saniert werden. Ein Gerüst käme zu teuer. Darum soll sich ein Schwindelfreier von dem Gebäude abseilen. Wegen dieser und weiterer Arbeiten wird die Kirche für drei Wochen geschlossen.











Höhenangst darf er nicht haben. Und eine gewisse Verbundenheit zu alpinen Abenteuern könnte nicht schaden. Dieser Handwerker muss ein schwindelfreier Allrounder sein. Denn die Verbindungsbrücke zwischen den beiden Türmen der Esslinger Stadtkirche St. Dionys am Marktplatz ist sichtbar in die Jahre gekommen. Selbst der Blick von unten zeigt eine abblätternde Farbe, Schäden im Außenbereich und ausbesserungswürdige Stellen. Darum, erklärt der evangelische Dekan Bernd Weißenborn, soll der Steg renoviert werden. Ein Gerüst würde angesichts der Höhe und dem verwinkelten Gebäude der Stadtkirche zu viel Geld kosten. Deswegen wird ein Mutiger sich wohl von einem noch zu ermittelnden Punkt abseilen und in luftigen Höhen die Wartungsarbeiten vornehmen müssen. Weitere Sanierungsmaßnahmen fallen in St. Dionys außerdem an. Darum wird das Gotteshaus von Montag, 15. Juli, bis Sonntag, 4. August, für drei Wochen geschlossen. Ein paar Ausnahmen soll es aber geben.