Stadtkirche in Plochingen: Gotteshaus erstrahlt in neuem Glanz

1 Architekt Norbert Behringer (links) im Gespräch mit Bezirkspressepfarrer Christoph Schweizer Foto: /Karin Ait Atmane

Die Renovierung der Stadtkirche St. Blasius ist fast abgeschlossen. Sie ist nicht nur für die evangelische Kirchengemeinde, sondern für ganz Plochingen ein wichtiger Ort.











So viel Licht! Wahrscheinlich war es noch nie so hell in der Plochinger Stadtkirche St. Blasius wie jetzt nach der Sanierung. Boden, Wände, Kirchenbänke, die Empore samt ihren Säulen und die Decke sind jetzt in einem leicht getönten Weiß gehalten, das die bisherigen Holztöne ablöst. Manche Gemeindeglieder, die mit dem alten Erscheinungsbild aufgewachsen sind, werden sich daran gewöhnen müssen. Aber die große Mehrheit freut sich sehr auf die Nutzung dieses freundlichen Gotteshauses, in dem, noch als halbe Baustelle, bereits die Konfirmationen und zwei Konzerte stattfanden.