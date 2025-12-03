Stadtjubiläum: Neue Ortsgeschichte deckt Verborgenes in Köngen auf
Typisches Bauerndorf: Die Ortsmitte vor der Sanierung 1974. Foto: Gemeinde Köngen/Dieter Fischer

Anlässlich ihres Jubiläums hat Köngen das Buch „950 Jahre Köngen – Neue Beiträge zur Ortsgeschichte“ initiiert. Die Autoren entdecken bislang unbekannte Seiten der Gemeinde.

Es hat letztlich ein bisschen gedauert – eigentlich hätte das neue Jubiläumsbuch „950 Jahre Köngen – Neue Beiträge zur Ortsgeschichte“ der Gemeinde Köngen bereits beim offiziellen Festakt im Oktober vorgestellt werden sollen. „Wir hätten das Buch schon bis dahin fertig bekommen“, sagt Kreisarchivar Manfred Waßner, der nicht nur selbst einige Beiträge beigesteuert hat, sondern auch als Herausgeber fungiert. Allerdings wäre es schon sportlich gewesen – auch war der Festakt als nicht öffentliche Veranstaltung nicht unbedingt geeignet, findet Waßner. Nun bekommt das bemerkenswerte Schriftwerk ein eigenes Event und zwar am am 4. Dezember.

