Arbeiten auf dem Marktplatz: Gibt es 2026 eine Nullnummer bei den Festen?

1 Publikumsmagnet: Das Estival, die frische Esslinger Sommersause, lockte 2025 etwa 100 000 Besucher an. Foto: Roberto Bulgrin

Damit Esslingen sein Jubiläum 2027 feiern kann, muss 2026 weniger gefeiert werden. Denn auf dem Marktplatz als Veranstaltungsfläche werden Bauarbeiten durchgeführt.











Feste sollen ja gefeiert werden, wie sie fallen. In Esslingen könnten im nächsten Jahr 2026 aber einige Events ausfallen. Denn der Marktplatz als eine Hauptplattform für Festivitäten steht als Schaubühne nicht zur Verfügung: Mit Blick auf den 1250. Geburtstag der Neckarstadt, der 2027 gefeiert wird, wird der Vorzeigeplatz auf Vordermann gebracht. Gibt es in Esslingen wegen der Bauarbeiten mit Blick auf Straßenfeste im neuen Jahr eine Nullnummer?