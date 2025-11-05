Stadtjubiläum Esslingen: 72 Vorschläge für Esslinger Maskottchen – „Bürger waren extrem kreativ“

1 Das sind zwei der von Bürgern eingereichten Ideenskizzen für das Esslinger Jubiläumsmaskottchen. Foto: Stadt Esslingen

Die Stadt Esslingen sucht zu ihrem runden Jubiläum 2027 ein Maskottchen. Die Resonanz auf einen Ideenwettbewerb ist groß. Der Siegerentwurf wird schon bald präsentiert.











Die Esslinger wünschen sich ganz offensichtlich ein Maskottchen für ihre Stadt. Das macht der eigens initiierte Ideenwettbewerb deutlich: „Innerhalb eines Monats gingen bei uns 72 Vorschläge ein“, berichtet die Sprecherin der Stadt, Nicole Amolsch. Man freue sich darüber, nun „die Qual der Wahl“ zu haben. Der Sieger soll im Januar nächsten Jahres verkündet werden.

2027 wird die Stadt Esslingen 1250 Jahre alt. Für das große Jubiläum wird eine sympathische Identifikationsfigur mit Bezug zu Esslingens Geschichte und Gegenwart gesucht. Das Rathaus hat die Bürgerschaft im vergangenen Monat dazu eingeladen, sich am Findungsprozess zu beteiligen – und zeigt sich nach dem Ende der Abgabefrist überwältigt von der Resonanz.

„Wir sind mit den Vorschlägen mehr als zufrieden“, sagt Nicole Amolsch. „Die Esslinger Bürgerinnen und Bürger waren extrem kreativ, haben gemalt, gebastelt, gehäkelt, gezeichnet oder am PC entworfen.“ Vor allem der Dicke Turm und die Zwiebel sind beliebte Motive, wie aus einigen Skizzen hervorgeht, welche die Stadt auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht hat.

Das Maskottchen zum Esslinger Stadtjubiläum braucht noch einen Namen

Die eingegangenen Entwürfe werden nun gesichtet. Laut Nicole Amolsch entscheidet das städtische Organisationskomitee Mitte Dezember, welches Maskottchen das Stadtjubiläum 2027 repräsentieren wird. Bei mehreren gleichen Motiven entscheide das Los. Der Siegerentwurf soll am 12. Januar, beim Neujahrsempfang der Stadt Esslingen im Neckar Forum, offiziell vorgestellt werden.

Dazu eingeladen wird auch der Gewinner oder die Gewinnerin des Wettbewerbs. Als Anerkennung und Dankeschön für die kreative Arbeit erhält er oder sie zehn Citycards für die Esslinger Innenstadt, teilt die Stadtverwaltung mit. „Hinzu kommen Sonderpreise für Personen, die sich mit ihrem Vorschlag besonders viel Mühe gegeben haben.“

Natürlich braucht so ein Maskottchen zum Stadtjubiläum einen passenden Namen. Auch der soll den Angaben zufolge in einem Wettbewerb ermittelt werden. Dieser wird „voraussichtlich am Neujahrsempfang 2026 starten“, kündigt Nicole Amolsch an. Den Sieger bestimmt in diesem Fall jedoch nicht das Organisationskomitee, vielmehr sollen die Bürgerinnen und Bürger den Namen auswählen.