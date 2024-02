Stadtjäger in Filderstadt: Er kommt, wenn der Marder im Dach randaliert

1 Jürgen Friedle ist als Stadtjäger in Filderstadt im Einsatz. Foto: Caroline Holowiecki

Jürgen Friedle aus Degerloch ist Stadtjäger und greift bei Konflikten zwischen Menschen und Wildtier ein. Seit Neuestem ist er auch in Filderstadt offiziell eingesetzt. Was heißt das?











Ein Fauchen und Schreien, Kratzen und Rumpeln: Wer würde bei solchen Geräuschen auf dem Dachboden nicht erschrecken? Auch eine hochbetagte Seniorin aus Filderstadt-Harthausen, von der Jürgen Friedle berichtet, hat sich vor dem gefürchtet vor dem, was sich da über ihrem Kopf abgespielt hat. Der Stadtjäger zeigt Fotos: Die Dämmung ist zerstört, „auch die Unterspannfolie hing in Fetzen runter“. Schuld an diesen Schäden und eben auch an dem Lärm war aber kein Poltergeist, sondern ein Marder, der es sich unter dem Dach des Hauses gemütlich gemacht hatte.