1 Die Straßenbahnlinie END brachte dem Arbeiterbauerndorf Nellingen Aufschwung. Foto: Stadtarchiv Ostfildern

Die Feier zum 900. Jubiläum von Nellingen fiel Corona zum Opfer. Jetzt wurde der 901. Geburtstag mit einem Vortrag gefeiert, in dem Ostfilderns Stadtarchivar Jochen Bender zu einer Zeitreise durch die Ortsgeschichte einlud.

Ostfildern - An sich hätte im vergangenen Jahr das 900. Jubiläum der ersten urkundlichen Erwähnung des Ostfilderner Stadtteils Nellingen gefeiert werden sollen, doch sämtliche Vorhaben fielen der Coronapandemie zum Opfer. So entschloss sich Ostfilderns Stadtarchivar Jochen Bender, unter dem Titel „Archivsommer – umsonst und draußen“ in einem Vortrag die Geschichte des Orts Revue passieren zu lassen. Die aufgrund der Abstandsregelungen lediglich 25 zugelassenen Zuhörer im Amphitheater der Treppe zwischen dem Stadtarchiv und dem Fachwerkbau des alten Nellinger Pfarrhauses erlebten eine schnelle Zeitreise, ein „Best of Nellingen“, wie Bender sagte, die dennoch spannende Einblicke in die Entwicklung des Filder­orts bot.